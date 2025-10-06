Меркель намекнула, что Польша и страны Балтии также несут ответственность за агрессию Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов с Владимиром Путиным, что в итоге привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Выдержки из интервью, вышедшего на венгерском языке, приводит издание Bild в понедельник.

В интервью Меркель вспоминает о Минских соглашениях, которые она помогла заключить в 2015 году. По ее словам, эти соглашения "принесли успокоение" в период с 2015 по 2021 год, дав Украине возможность "набраться сил" и "стать другой страной".

"В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения серьезно, и поэтому я хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с Путиным напрямую как Европейский Союз", – сказала бывшая канцлер Германии.

Но она пожаловалась, что некоторые страны ЕС не поддержали эту идею, опасаясь, что единство внутри ЕС в отношении России распадется.

"Это были, прежде всего, страны Балтии, но Польша также была против", – сказала она. По ее словам, четыре страны боялись, "что мы не будем иметь общей политики в отношении России".

"В любом случае, этого не произошло. Затем я ушла с должности, и тогда началась агрессия Путина", – сказала Меркель, намекая, что невозможность непосредственно вести переговоры с Путиным повлияла на дальнейшее развитие событий, приведших к полномасштабному вторжению РФ в Украину.

Напомним, в прошлом Меркель возмущалась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

Меркель также отвергла обвинения из-за ее постоянных попыток "понять Путина".