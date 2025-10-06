У ЄС не бояться зменшення постачання снарядів в Україну через перемогу Бабіша в Чехії

Європейська комісія не вважає, що перемога на парламентських виборах у Чехії партії ANO Андрея Бабіша може негативно вплинути на реалізацію проєкту високої представниці ЄС з закордонних справ і питань безпеки Каї Каллас щодо постачання в Україну 2 млн артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Про це, як передає "Європейська правда", заявила журналістам в Брюсселі 6 жовтня провідна речниця з закордонних справ Єврокомісії Анітта Гіппер.

"Висока представниця (Кая Каллас – "ЄП") підтримує зв’язок з усіма державами-членами у цьому питанні, адже мета полягає в тому, щоб підтримати держави-члени та закликати їх посилити підтримку України, зокрема у закупівлі боєприпасів", – розповіла Гіппер.

Вона нагадала, що щодо ініціативи Каї Каллас з надання Україні 2 млн пострілів боєприпасів, "наразі ми досягли приблизно 80% запланованого показника".

"Ми матимемо засідання Ради ЄС у закордонних справах з питань оборони наступного тижня, у середу, 15 жовтня. Це стане нагодою продовжити обмін думками з цього приводу", – повідомила речниця.

Як повідомляла "Європейська правда", місяць тому глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що країни Євросоюзу мають намір зарезервувати для України 2 млн артилерійських снарядів вже до жовтня. Тоді Каллас повідомила, що держави-учасниці ініціативи вже знайшли 80% боєприпасів від обіцяної кількості.

Президент Чехії Петр Павел своєю чергою повідомляв, що чехи вже почали готувати поставки боєприпасів в Україну на 2026 рік.

