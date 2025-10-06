В ЕС не боятся уменьшения поставок снарядов в Украину из-за победы Бабиша в Чехии

Европейская комиссия не считает, что победа на парламентских выборах в Чехии партии ANO Андрея Бабиша может негативно повлиять на реализацию проекта высокой представительницы ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Каи Каллас по поставкам в Украину 2 млн артиллерийских снарядов до конца 2025 года.

Об этом, как передает "Европейская правда", заявила журналистам в Брюсселе 6 октября ведущий спикер по иностранным делам Еврокомиссии Анитта Хиппер.

В ЕС не считают, что победа на выборах в Чехии Бабиша повлияет на реализацию инициативы Каллас о передаче Украине в 2025 году 2 млрд боеприпасов.

"Высокая представительница (Кая Каллас. – „ЕП") поддерживает связь со всеми государствами-членами в этом вопросе, ведь цель заключается в том, чтобы поддержать государства-члены и призвать их усилить поддержку Украины, в частности в закупке боеприпасов", – рассказала Хиппер.

Она напомнила, что по инициативе Каи Каллас по предоставлению Украине 2 млн боеприпасов, "пока мы достигли примерно 80% запланированного показателя".

"У нас будет заседание Совета ЕС по иностранным делам по вопросам обороны на следующей неделе, в среду, 15 октября. Это станет возможностью продолжить обмен мнениями по этому поводу", – сообщила пресс-секретарь.

Как сообщала "Европейская правда", месяц назад глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны Евросоюза намерены зарезервировать для Украины 2 млн артиллерийских снарядов уже к октябрю. Тогда Каллас сообщила, что государства-участники инициативы уже нашли 80% боеприпасов от обещанного количества.

Президент Чехии Петр Павел в свою очередь сообщал, что чехи уже начали готовить поставки боеприпасов в Украину на 2026 год.