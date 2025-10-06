У Британії відреагували на заяви Зеленського про їхні деталі у російській зброї

Уряд Великої Британії сказав, що докладає всіх зусиль для припинення експорту британськими компаніями до Росії деталей для виготовлення зброї.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Sky News.

Коментар британського речника зʼявився після допису президента України Володимира Зеленського на Х, де він сказав, що Росія досі отримує компоненти для виготовлення зброї з-за кордону.

"Під час масованого комбінованого удару по Україні в ніч на 5 жовтня Росія застосувала 549 засобів ураження, які містили 102 785 компонентів іноземного виробництва – компаній із США, Китаю та Тайваню, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Корея та Нідерландів", – перелічив він.

За словами Зеленського, мікрокомп’ютери для контролю польоту дронів, якими Росія атакує Україну, виготовляються саме у Британії.

Речник британського уряду, коментуючи це, сказав, що Лондон "надзвичайно серйозно" ставиться до повідомлень про експорт своїх товарів до Росії.

"Ми заборонили експорт тисяч товарів до Росії, зокрема всі бойові засоби, про які нам повідомила Україна, і разом з нашими міжнародними партнерами запровадили найсуворіший пакет санкцій, який будь-коли застосовувався до великої економіки", – додав речник.

Він також сказав, що будь-яка британська компанія, яка буде викрита у скоєнні такого правопорушення, може бути притягнута до кримінальної відповідальності або зазнати значних фінансових санкцій.

Раніше ЗМІ неодноразово повідомляли, що попри санкційний режим Росія отримувала західні компоненти для зброї або військової техніки.