Сікорський відповів Меркель, яка натякнула на роль Польщі в агресії проти України

Віцепремʼєр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на останнє інтервʼю Ангели Меркель, у якому вона повʼязала опір Варшави та країн Балтії прямим контактам з Владіміром Путіним та його рішення вторгнутись в Україну у 2022 році.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polsat News.

Меркель в недавньому інтерв'ю сказала, що в 2021 році разом з Емманюелем Макроном вона хотіла організувати переговори Європейського Союзу з Путіним, однак проти цього виступили країни Балтії та Польща.

Прокоментувати висловлювання ексканцлерки Німеччини Радослава Сікорського попросили під час пресконференції після зустрічі з міністром закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен.

На його думку, це "така ж правда, як те, що вона сказала у своїх мемуарах, що ніхто з Центральної Європи не протестував проти "Північного потоку".

"Подивіться, якою була реакція німецького уряду на те, що я сказав у 2007 році про те, що ми не любимо угод, укладених над нашими головами, тож, мабуть, пані канцлерка забула про те, як її власний уряд реагував на наші протести", – додав він.

Нагадаємо, у минулому Меркель обурювалась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.

Меркель також відкинула звинувачення через її постійні намагання "зрозуміти Путіна".