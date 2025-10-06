Сикорский ответил Меркель, намекнувшей на роль Польши в агрессии против Украины

Вице-премьер и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на последнее интервью Ангелы Меркель, в котором она связала сопротивление Варшавы и стран Балтии прямым контактам с Владимиром Путиным и его решением вторгнуться в Украину в 2022 году.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

Меркель в недавнем интервью сказала, что в 2021 году вместе с Эммануэлем Макроном она хотела организовать переговоры Европейского Союза с Путиным, однако против этого выступили страны Балтии и Польша.

Прокомментировать высказывание экс-канцлера Германии Радослава Сикорского попросили во время пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен.

По его мнению, это "такая же правда, как то, что она сказала в своих мемуарах, что никто из Центральной Европы не протестовал против "Северного потока".

"Посмотрите, какова была реакция немецкого правительства на то, что я сказал в 2007 году о том, что мы не любим соглашений, заключенных над нашими головами, поэтому, видимо, госпожа канцлер забыла о том, как ее собственное правительство реагировало на наши протесты", – добавил он.

Напомним, в прошлом Меркель возмущалась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

Меркель также отвергла обвинения в связи с ее постоянными попытками "понять Путина".