Командувач армії Естонії: неможливо створити непробивну "стіну дронів"

Командувач Сил оборони Естонії Андрус Меріло заявляє, що створити непробивну "стіну дронів" неможливо.

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводить ERR.

На запитання про те, що він думає про "стіну з дронів", Меріло відповів, що ця фраза не повинна створювати хибне відчуття безпеки.

"Неможливо побудувати стіну з дронів, через яку не зможе пройти жоден дрон. Ми повинні враховувати, що деякі речі все одно проникнуть", – сказав він.

За словами командувача, натомість можливо створити найбільш ефективну багаторівневу систему протиповітряної оборони.

"Частину обладнання вже замовлено і перебуває в дорозі, воно буде інтегровано дуже швидко, але ніколи не буде ситуації, коли якась божественна рука вбереже нас від усіх бід – незалежно від того, про яку сферу ведення війни ми говоримо в контексті Естонії", – додав він.

Говорячи про нещодавні інциденти з дронами, які призвели до закриття аеропортів у Копенгагені, Осло та Мюнхені, Меріло сказав, що "позбутися цих невеликих дронів можна, причому досить швидко й ефективно".

Але він додав, що, можливо, спочатку доведеться змінити закон, навіть якщо це завдасть незручностей людям.

"Ми повинні це прийняти. Якщо навколо аеропорту Таллінна буде створено зони, де можна швидко увімкнути електронні глушилки, і в результаті чиїсь мобільні телефони перестануть працювати, то, простіше кажучи, люди не повинні бігати і скаржитися, що утискаються їхні права", – резюмував командувач.

Нещодавно прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав ЄС спростити стандарти закупівель безпілотників.

А прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що дав досить жорстку відповідь німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу, який поставив під сумнів абсолютну ефективність майбутньої "стіни дронів" на східних кордонах ЄС.