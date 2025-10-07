Командующий армией Эстонии: невозможно создать непробиваемую "стену дронов"

Командующий Сил обороны Эстонии Андрус Мерило заявляет, что создать непробиваемую "стену дронов" невозможно.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит ERR.

На вопрос о том, что он думает о "стене дронов", Мерило ответил, что эта фраза не должна создавать ложное ощущение безопасности.

"Невозможно построить стену из дронов, через которую не сможет пройти ни один дрон. Мы должны учитывать, что некоторые вещи все равно проникнут", – сказал он.

По словам командующего, зато возможно создать наиболее эффективную многоуровневую систему противовоздушной обороны.

"Часть оборудования уже заказано и находится в пути, оно будет интегрировано очень быстро, но никогда не будет ситуации, когда какая-то божественная рука убережет нас от всех бед – независимо от того, о какой сфере ведения войны мы говорим в контексте Эстонии", – добавил он.

Говоря о недавних инцидентах с дронами, которые привели к закрытию аэропортов в Копенгагене, Осло и Мюнхене, Мерило сказал, что "избавиться от этих небольших дронов можно, причем достаточно быстро и эффективно".

Но он добавил, что, возможно, сначала придется изменить закон, даже если это доставит неудобства людям.

"Мы должны это принять. Если вокруг аэропорта Таллинна будут созданы зоны, где можно быстро включить электронные глушилки, и в результате чьи-то мобильные телефоны перестанут работать, то, проще говоря, люди не должны бегать и жаловаться, что ущемляются их права", – резюмировал командующий.

Недавно премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон призвал ЕС упростить стандарты закупок беспилотников.

А премьер Польши Дональд Туск рассказал, что дал довольно жесткий ответ немецкому канцлеру Фридриху Мерцу, который поставил под сомнение абсолютную эффективность будущей "стены дронов" на восточных границах ЕС.