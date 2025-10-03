Швеція закликає ЄС спростити стандарти закупівель безпілотників

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон закликав Європейський Союз спростити стандарти закупівель безпілотників, стверджуючи при цьому, що відповідальність за посилення протидії безпілотникам повинна лежати на окремих державах-членах, а не на блоці в цілому.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Цього тижня європейські лідери зустрілися в Копенгагені на тлі зростаючого занепокоєння вторгненнями безпілотників, висловивши підтримку посиленню заходів захисту від безпілотників в усьому регіоні. Росія заперечує свою відповідальність за ці інциденти.

Минулого місяця президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала "стіну з дронів" – мережу датчиків і зброї, призначену для виявлення, відстеження та нейтралізації безпілотників, хоча деталі щодо витрат і реалізації залишаються незрозумілими.

"ЄС не є оборонною організацією. (...) Кожна країна повинна розбудовувати ці можливості, а потім ми повинні дуже тісно співпрацювати, щоб мати можливість виявляти безпілотники", – сказав Крістерссон в інтерв'ю Reuters в Копенгагені пізно ввечері в четвер.

Він додав, що "ЄС має дуже хороший потенціал для спрощення стандартів закупівель".

Швеція, де знаходиться оборонний виробник Saab, що спеціалізується на технологіях боротьби з безпілотниками, підкреслила, що рішення про оснащення національних збройних сил повинні узгоджуватися з цілями НАТО, а не підпадати під юрисдикцію ЄС.

Крістерссон зазначив, що країни ЄС готові діяти рішуче.

"Ми нічого не робимо недбало, але ми без вагань застосуємо силу, необхідну для того, щоб збити транспортні засоби або загрози, які фактично порушують наші (кордони)", – сказав він.

Для посилення безпеки під час зустрічей у Копенгагені Швеція та інші європейські союзники розгорнули заходи протидії безпілотникам.

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас акцентувала, що завдяки досвіду України європейську "стіну дронів" можливо розгорнути досить швидко.