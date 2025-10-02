Туск розповів, як "жорстко" відповів Мерцу щодо "стіни дронів"

Прем’єр Польщі Дональд Туск розповів, що дав досить жорстку відповідь німецькому канцлеру Фрідріху Мерцу, який поставив під сумнів абсолютну ефективність майбутньої "стіни дронів" на східних кордонах ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це Туск сказав, прибувши у четвер на саміт Європейської політичної спільноти в Копенгагені, його цитує RMF 24.

Туск зазначив, що ніхто не ставить під сумнів те, що східний кордон Польщі з Росією та Білоруссю є кордоном всієї Європи, всього НАТО, і що всі повинні взяти на себе відповідальність, у тому числі фінансову та організаційну, за його захист.

"Звичайно, ми є реалістами, і я попередив наших партнерів, що ми не маємо жодних очікувань, що, наприклад, буде збудовано "стіну дронів" на нашому кордоні, що на сто відсотків усуне будь-які загрози", – сказав Туск.

Він додав, що серед лідерів ЄС з'явилися голоси – наприклад, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца – який сказав, що "стіна дронів" не гарантує стовідсоткової ефективності.

"Моя відповідь була дуже чесною і досить жорсткою у своїй чесності. Якщо хтось буде шукати стовідсоткові методи, стовідсоткові гарантії безпеки, то нічого не знайде. Сьогодні ми, як НАТО, як Європа, маємо шукати методи, які максимально підвищують нашу безпеку", – сказав Туск.

Як повідомлялося, чотири найбільші економіки ЄС, серед яких Німеччина, закликають до обережності щодо нового плану протидії вторгненням дронів.

А головна дипломатка ЄС Кая Каллас вважає, що країни Європи мають шанси досить швидко розгорнути сучасні інструменти протидії безпілотникам, зокрема завдяки досвіду України.







