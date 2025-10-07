Фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС закликала не втратити шанс на мир

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у другу річницю атаки ХАМАС на Ізраїль заявила, що не можна втрачати можливості досягти припинення вогню в Газі.

Про це вона написала у соцмережі Х у вівторок, повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн написала, що "ми ніколи не забудемо" жахливі атаки ХАМАС 7 жовтня та біль, який вони заподіяли невинним жертвам два роки тому.

Водночас вона наголосила, що негайне звільнення всіх заручників і припинення вогню зараз є цілком реальними – й цю можливість не можна втратити.

"Ми закликаємо всі сторони конструктивно брати участь у переговорах у Шарм-ель-Шейху в контексті плану, запропонованого президентом США. Цей момент необхідно використати, щоб прокласти шлях до тривалого миру в регіоні на основі рішення про дві держави", – написала глава Єврокомісії.

Непрямі переговори, спрямовані на досягнення остаточної угоди щодо мирного плану США для припинення війни в Газі, мають продовжитися у вівторок у єгипетському місті Шарм-ель-Шейх.

Прем'єр-міністр Ізраїлю заявив у суботу, що сподівається оголосити про звільнення заручників "найближчими днями".

Президент США Дональд Трамп заявив, що ХАМАС пішов на важливі поступки під час переговорів в Єгипті, та висловив переконання, що досягти угоди з Ізраїлем цілком реально.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа 29 вересня оприлюднила великий план щодо припинення бойових дій у секторі Гази та майбутнього цієї території.