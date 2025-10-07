Фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС призвала не упустить шанс на мир

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторую годовщину атаки ХАМАС на Израиль заявила, что нельзя терять возможности достичь прекращения огня в Газе.

Об этом она написала в соцсети Х во вторник, сообщает "Европейская правда".

Фон дер Ляйен написала, что "мы никогда не забудем" ужасные атаки ХАМАС 7 октября и боль, которую они причинили невинным жертвам два года назад.

В то же время она подчеркнула, что немедленное освобождение всех заложников и прекращение огня сейчас вполне реальны – и эту возможность нельзя упустить.

"Мы призываем все стороны конструктивно участвовать в переговорах в Шарм-эль-Шейхе в контексте плана, предложенного президентом США. Этот момент необходимо использовать, чтобы проложить путь к длительному миру в регионе на основе решения о двух государствах", – написала глава Еврокомиссии.

Переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения по мирному плану США для прекращения войны в Газе, должны продолжиться во вторник в египетском городе Шарм-эль-Шейх.

Премьер-министр Израиля заявил в субботу, что надеется объявить об освобождении заложников "в ближайшие дни".

Президент США Дональд Трамп заявил, что ХАМАС пошел на важные уступки во время переговоров в Египте, и выразил убеждение, что достичь соглашения с Израилем вполне реально.

Напомним, администрация президента США Дональда Трампа 29 сентября обнародовала большой план по прекращению боевых действий в секторе Газы и будущего этой территории.