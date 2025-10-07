Прем’єр Грузії вірить, що Трамп все ж відповість на заклик перезавантажити відносини

Прем’єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе не втрачає надії отримати відповідь від президента США Дональда Трампа на заклик перезавантажити відносини між країнами.

Заяву грузинського прем’єра наводить "Грузия Online", повідомляє "Європейська правда".

Наразі ж, як констатував Кобахідзе, Вашингтон мовчить у відповідь на пропозиції Тбілісі про перезавантаження відносин.

"Ми хочемо перезавантажити відносини зі США і відновити стратегічне партнерство, але поки (у Вашингтоні. – Ред.) мовчать", – сказав він.

Кобахідзе зазначив, що попри те, що Вашингтон за адміністрації Трампа досі не дав Тбілісі очікуваної відповіді, жодна з останніх зустрічей представників грузинської та американської сторін "не була напруженою".

"На відміну від попередньої адміністрації, у новій ситуації не було (жодної) напруженої зустрічі. Ми готові до перезавантаження відносин. Головне, щоб хтось показав нам, що не дивиться на нас як на ворогів. Це мінімальна вимога", – заявив Кобахідзе.

Нагадаємо, на початку вересня призначений партією влади Грузії президент Міхеїл Кавелашвілі написав листа Трампу, в якому поскаржився на брак уваги до його країни з боку американської адміністрації.

У листі Кавелашвілі запевняв, що "готовий зробити все можливе", щоб відновити стратегічне партнерство між Грузією та США.

Нинішня влада Грузії в особі "Грузинської мрії" тривалий час розраховувала на налагодження відносин зі США після повернення в Білий дім Дональда Трампа.

Але раніше у Тбілісі визнавали, що жодних офіційних контактів з адміністрацією Трампа в них не було.