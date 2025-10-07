Премьер Грузии верит, что Трамп все же ответит на призыв перезагрузить отношения

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе не теряет надежды получить ответ от президента США Дональда Трампа на призыв перезагрузить отношения между странами.

Заявление грузинского премьера приводит "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

Пока же, как констатировал Кобахидзе, Вашингтон молчит в ответ на предложения Тбилиси о перезагрузке отношений.

"Мы хотим перезагрузить отношения с США и восстановить стратегическое партнерство, но пока (в Вашингтоне. – Ред.) молчат", – сказал он.

Кобахидзе отметил, что несмотря на то, что Вашингтон при администрации Трампа до сих пор не дал Тбилиси ожидаемого ответа, ни одна из последних встреч представителей грузинской и американской сторон "не была напряженной".

"В отличие от предыдущей администрации, в новой ситуации не было (ни одной) напряженной встречи. Мы готовы к перезагрузке отношений. Главное, чтобы кто-то показал нам, что не смотрит на нас как на врагов. Это минимальное требование", – заявил Кобахидзе.

Напомним, в начале сентября назначенный партией власти Грузии президент Михеил Кавелашвили написал письмо Трампу, в котором пожаловался на недостаток внимания к его стране со стороны американской администрации.

В письме Кавелашвили уверял, что "готов сделать все возможное", чтобы восстановить стратегическое партнерство между Грузией и США.

Нынешняя власть Грузии в лице "Грузинской мечты" долгое время рассчитывала на налаживание отношений с США после возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Но ранее в Тбилиси признавали, что никаких официальных контактов с администрацией Трампа у них не было.