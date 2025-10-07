Латвия продлила частичное закрытие воздушного пространства на границах с РФ и Беларусью: с 8 октября оно будет действовать в ночное время с 20:00 до 07:00.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Латвии, информирует "Европейская правда".

Как пояснил глава ведомства Андрис Спрудс, частичное закрытие воздушного пространства Латвии связано с серией провокаций с дронами в других странах НАТО.

"Дальнейшие решения будут связаны с планированием операции НАТО "Восточный щит", а также координацией с другими странами Балтии", – сказал он.

Латвия с 11 сентября ввела временный запрет на полеты в воздушном пространстве вдоль границы с Беларусью и РФ. С 18 сентября по 8 октября зона воздушного пространства Латвии на восточной границе с Беларусью и Россией была закрыта в темное время суток с 20:00 до 7:00.

Между тем недавно Сейм Латвии отклонил предложение на постоянной основе закрыть воздушное пространство у восточной границы.

Стоит отметить, что соседняя Литва продлила закрытие части своего воздушного пространства вдоль границы с Беларусью, введенное перед российско-белорусскими военными учениями "Запад", до 1 декабря.