Сейм Латвії відхилив пропозицію закрити повітряний простір на кордоні з РФ і Білоруссю

У четвер, 2 жовтня, Сейм Латвії відхилив пропозицію опозиційного Національного об'єднання на постійній основі закрити повітряний простір Латвії біля східного кордону до подальшого рішення уряду, але щонайменше до закінчення військових навчань "Запад", які відбуваються в Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Глава фракції "Прогресивних" у Сеймі Андріс Шуваєв на парламентському засіданні зазначив, що повітряний простір Латвії у східному прикордонні закритий до 8 жовтня, і хоча активна фаза військових навчань завершилася, латвійська армія перебуває в підвищеній готовності.

Він підкреслив, що рішення про подальші обмеження повітряного простору буде ухвалено після того, як свою оцінку дасть латвійська армія в координації з країнами Балтії

Нацоб'єднання, зі свого боку, вважає, що слід закрити повітряний простір – такий крок важливий для зміцнення безпеки Латвії та запобігання можливим провокаціям.

Нацоб'єднання вказує на те, що 25 вересня було зафіксовано чергову провокацію – п'ять російських винищувачів наблизилися до повітряного простору НАТО на захід від узбережжя Латвії, не дотримуючись міжнародних правил безпеки польотів. З авіабази в Шяуляї піднялися угорські винищувачі Gripen, щоб перехопити і супроводити російські літаки.

Депутат Сейму Інара Мурнієце (Нацоб'єднання) заявила, що під час військових навчань "Запад" активізуються значні військові ресурси, і їхня присутність поблизу країн Балтії не закінчується із завершенням активної фази навчань.

Як зазначила Мурнієце, історично доведено, що в такі періоди збільшується вірогідність гібридних загроз і розвідувальної активності, а також спостерігається агресивна риторика та дії, спрямовані на дестабілізацію східного флангу НАТО.

"Ми бачимо це і зараз, коли вже низка європейських країн стикалася з різними порушеннями повітряного простору. Навіть після закінчення активної фази навчань необхідно зберігати посилений контроль над повітряним простором східної Латвії, щоб запобігти можливій розвідувальній чи іншій діяльності", – сказала Мурнієце.

Варто зазначити, що сусідня Литва продовжила закриття частини свого повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю, запроваджене спершу перед російсько-білоруськими військовими навчаннями "Запад", до 1 грудня.

Минулого тижня парламент Литви ухвалив поправки, які дозволяють військовим швидше збивати дрони, що становлять загрозу для національного повітряного простору.