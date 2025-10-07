Европарламент снял иммунитет с двух польских депутатов от оппозиции

Европарламент поддержал снятие депутатской неприкосновенности с двух представителей польской оппозиционной партии "Право и справедливость" ("ПиС") из-за расследования в Польше.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Европарламент на запрос польской прокуратуры поддержал снятие иммунитета с депутатов "ПиС" Даниэля Обайтека, который ранее занимал топ-должность в энергетической компании Orlen, и Михала Дворчика, которого называют "правой рукой" экс-премьера Матеуша Моравецкого.

Еще в декабре 2024 года тогдашний министр юстиции и генпрокурор Адам Боднар попросил о снятии иммунитета с Обайтека по подозрениям в невыполнении обязанностей и злоупотреблении должностью для личной выгоды.

Речь шла о контрактах Orlen с компанией, которая якобы была фаворитом Обайтека. В прокуратуре выяснили, что ранее фирма предоставляла охрану самому чиновнику и также охраняла его имущество.

Соответствующий запрос в отношении Дворчика касается подозрений в использовании частной электронной почты для пересылки секретной информации.

Так называемый "скандал с письмами" вспыхнул летом 2021 года, когда онлайн появились фрагменты переписок с частной электронной почты Дворчика, который тогда занимал должность главы канцелярии премьера. Дворчик тогда заявил, что соответствующие государственные службы были проинформированы о возможном взломе электронных почт его и жены и их учетных записей в соцсетях, а также отметил, что в письмах с того адреса не было ничего чувствительного и засекреченного.

Ранее Европарламент лишил иммунитета Гжегожа Брауна, прославившегося серией скандальных поступков и заявлений, а также бывших чиновников польского правительства, ныне евродепутатов Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика.