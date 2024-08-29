Польща просить позбавити імунітету праву руку експрем’єра Моравецького

Генеральний прокурор Польщі Адам хоче зняти імунітет з Міхала Дворчика, євродепутата та правої руки колишнього прем'єр-міністра Матеуша Моравецького, за ймовірне перешкоджання правосуддю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Боднар скерував президентці Європарламенту Роберті Метсолі клопотання про дозвіл притягнути Дворчика до кримінальної відповідальності.

Колишнього керівника канцелярії Моравецького у Польщі звинувачують у невиконанні своїх обов'язків як державного службовця – зокрема використанні приватної електронної пошти для пересилання секретної інформації.

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Дворчика також звинувачують у перешкоджанні кримінальному провадженню, оскільки він видалив деякі електронні листи з приватної пошти після того, як повідомив про хакерську атаку – ідеться про злам понад 100 електронних адрес польських посадовців у 2021 році, відповідальність за що Варшава поклала на Росію.

Глава канцелярії експрем’єра Польщі говорив, що з поштових скриньок викрали частину електронних листів та інформації й опублікували в Telegram, а частина була сфальсифікована.

Сам Дворчик у коментарі RMF FM назвав порушену проти нього кримінальну справу "черговою політичною атакою".

Притягнення депутата Європарламенту до відповідальності за злочин можливе лише після отримання згоди інституції. Видання зазначає, що відповідне рішення очікується не раніше листопада-грудня.

У липні Польща також клопотала перед Європарламентом притягнення до кримінальної відповідальності засуджених на батьківщині євродепутатів від "Права і справедливості" Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка.

Нагадаємо, уряд чинного прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска пообіцяв розкрити подробиці фінансових зловживань попередниками від "Права і справедливості".

Більше про це – у статті "ЄвроПравди".