У Баварії підготували рішення, яке дозволить поліції збивати невідомі дрони

Після того як в аеропорту Мюнхена було скасовано кілька рейсів через виявлення безпілотників, влада Баварії підготувала законопроєкт, який надає поліції право їх збивати.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Досі збивати дрони для баварської поліції було складно як юридично, так і технічно, оскільки вона зазвичай не має необхідного обладнання. Це має змінитися із ухваленням законопроєкту.

"Суть має полягати в тому, щоб збивати їх (дрони. – Ред.), а не чекати", – прокоментував після засідання земельного уряду Баварії його голова Маркус Зьодер.

Законопроєкт передбачає, що в разі виявлення безпілотників баварська поліція повинна мати можливість якнайшвидше перевірити, чи це дозволений політ. Якщо дрон віднесено до категорії небезпечних, його можна буде знешкодити – або подавити, або збити.

Також влада Баварії вирішила створити новий центр компетенції та захисту від безпілотників для поліції. Він буде розташований в Ердінгу – неподалік від аеропорту, де Бундесвер уже співпрацює з баварськими технологічними компаніями.

Пізно ввечері 2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників. Ситуація повторилась наступного дня.

Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер на цьому тлі вимагав, щоб німецька поліція збивала невідомі дрони.