В Баварии подготовили решение, которое позволит полиции сбивать неизвестные дроны

После того как в аэропорту Мюнхена было отменено несколько рейсов из-за обнаружения беспилотников, власти Баварии подготовили законопроект, который дает полиции право их сбивать.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

До сих пор сбивать дроны для баварской полиции было сложно как юридически, так и технически, поскольку она обычно не имеет необходимого оборудования. Это должно измениться с принятием законопроекта.

"Суть должна заключаться в том, чтобы сбивать их (дроны. – Ред.), а не ждать", – прокомментировал после заседания земельного правительства Баварии его глава Маркус Зёдер.

Законопроект предусматривает, что в случае обнаружения беспилотников баварская полиция должна иметь возможность как можно быстрее проверить, является ли это разрешенным полетом. Если дрон отнесен к категории опасных, его можно будет обезвредить – либо подавить, либо сбить.

Также власти Баварии решили создать новый центр компетенции и защиты от беспилотников для полиции. Он будет расположен в Эрдинге – недалеко от аэропорта, где Бундесвер уже сотрудничает с баварскими технологическими компаниями.

Поздно вечером 2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников. Ситуация повторилась на следующий день.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер на этом фоне требовал, чтобы немецкая полиция сбивала неизвестные дроны.