ЗМІ: Німеччина хоче схвалити купівлю 20 нових винищувачів Eurofighter

Німецькі законодавці готові дати "зелене світло" великому проєкту в рамках модернізації збройних сил країни, схваливши придбання 20 нових винищувачів Eurofighter вартістю майже 4 млрд євро.

Про це йдеться в документі, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, передає "Європейська правда".

Як стверджують співрозмовники агентства, а також документ, члени бюджетного комітету Бундестагу підтримають у середу, 8 жовтня, запит міністерства оборони про придбання літаків Eurofighter загальною вартістю 3,75 млрд євро.

Також очікується, що вони схвалять модернізацію існуючого парку літаків Eurofighter Німеччини вартістю 1,2 млрд євро, яку виконають шведська компанія Saab AB та американський виробник Northrop Grumman Corp.

Зазначимо, 24 вересня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступав у Бундестазі стосовно запропонованого його урядом бюджету на 2026 рік, в якому передбачені рекордні витрати на оборону.

Він заявив, що країна зіштовхується з "одним із найскладніших етапів" у своїй новітній історії на тлі глобальних потрясінь.