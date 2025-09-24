Мерц заявив про складні часи, представляючи рекордний оборонний бюджет

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що країна стикається з "одним із найскладніших етапів" у своїй новітній історії на тлі глобальних потрясінь.

Заяву очільника німецького уряду наводить dpa, повідомляє "Європейська правда".

У середу, 24 вересня, Мерц виступав у Бундестазі стосовно запропонованого його урядом бюджету на 2026 рік, в якому передбачені рекордні витрати на оборону.

Напружена міжнародна обстановка була ключовою темою його виступу перед депутатами Бундестагу.

Мерц заявив, що "вся західна спільнота цінностей, можливо, стоїть перед найсерйознішим випробуванням" на тлі конфліктів і торгових суперечок.

Як стверджує канцлер, нестабільність у питанні безпеки має прямі наслідки для німецької економіки, яка орієнтована на глобальні ринки і залежить від світового порядку, заснованого на правилах.

"Тільки економіка, орієнтована на зростання, зможе генерувати ресурси, необхідні для фінансування інфраструктури, прояву солідарності та забезпечення соціальної безпеки в довгостроковій перспективі", – сказав Мерц.

Водночас він категорично відкинув критику з боку опозиційних партій, що уряд має намір скоротити систему соціального забезпечення країни.

"Мета реформ, які ми запускаємо, – не зруйнувати державу загального добробуту, а зберегти її в тому вигляді, в якому вона нам дійсно потрібна", – зауважив Мерц.

Раніше ЗМІ повідомили, що Німеччина планує укласти з компаніями Saab і Northrop Grumman контракт на суму 1,2 млрд євро на оснащення свого парку Eurofighter обладнанням, необхідним для використання сучасних ракет для виявлення і знищення наземних систем протиповітряної оборони.