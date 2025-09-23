У Німеччині представили парламенту бюджет з рекордними витратами на оборону

Міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив, що нещодавні вторгнення російської авіації на східний фланг НАТО як ніколи раніше виправдовують рішення його уряду про значне збільшення видатків на збройні сили.

Його слова цитує Bloomberg, передає "Європейська правда".

Представляючи у вівторок, 23 вересня, парламенту бюджет на 2026 рік, Клінгбайль повідомив законодавцям, що одним з ключових елементів проєкту фінансового плану є подальше зміцнення "засобів стримування та оборони" Німеччини для протидії зростаючій загрозі з боку Кремля.

"Путін випробовує НАТО. Ніхто не вірить, що це сталося випадково", – заявив він.

Як зазначається, витрати на оборону мають зрости наступного року до рекордного після холодної війни рівня 108 млрд євро.

"Ми закінчуємо багаторічну політику економії коштів для Бундесверу. Німеччина посилає чіткий сигнал: ми є надійним партнером НАТО і дотримуємося своїх зобов'язань перед альянсом", – наголосив він.

Клінгбайль також висловив суворе застереження щодо намірів очільника Кремля Владіміра Путіна, сказавши, що, за загальними очікуваннями, Росія буде в змозі атакувати територію НАТО найпізніше до 2029 року.

"Це не означає, що він це зробить, але це означає, що він може. Ми не можемо бути наївними, коли йдеться про Путіна та його наміри", – вважає німецький міністр.

Загальний фінансовий план Клінгбайла на 2026 рік, який має бути остаточно затверджений до кінця року, передбачає другий рік поспіль рекордних інвестицій, які зростуть до майже 127 млрд євро з приблизно 115 млрд євро у 2025 році.

Нагадаємо, в ході засідання Радбезу ООН, скликаного через інцидент в Естонії, міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер заявила, що НАТО готовий відповісти на порушення свого повітряного простору російськими військовими літаками.

А глава МЗС України Андрій Сибіга закликав НАТО до більш рішучих дій у відповідь на порушення свого повітряного простору Росії, аж до "нейтралізації" ворожих цілей.

Перед тим чеський президент Петр Павел висловлював переконання, що НАТО має реагувати військовим шляхом на порушення з боку Росії.