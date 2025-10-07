СМИ: Германия хочет одобрить покупку 20 новых истребителей Eurofighter

Немецкие законодатели готовы дать "зеленый свет" крупному проекту в рамках модернизации вооруженных сил страны, одобрив приобретение 20 новых истребителей Eurofighter стоимостью почти 4 млрд евро.

Об этом говорится в документе, с которым ознакомилось агентство Bloomberg, передает "Европейская правда".

Как утверждают собеседники агентства, а также документ, члены бюджетного комитета Бундестага поддержат в среду, 8 октября, запрос министерства обороны о приобретении самолетов Eurofighter общей стоимостью 3,75 млрд евро.

Также ожидается, что они одобрят модернизацию существующего парка самолетов Eurofighter Германии стоимостью 1,2 млрд евро, которую выполнят шведская компания Saab AB и американский производитель Northrop Grumman Corp.

Отметим, 24 сентября канцлер Германии Фридрих Мерц выступал в Бундестаге по поводу предложенного его правительством бюджета на 2026 год, в котором предусмотрены рекордные расходы на оборону.

Он заявил, что страна сталкивается с "одним из самых сложных этапов" в своей новейшей истории на фоне глобальных потрясений.