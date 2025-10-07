Міністр транспорту Німеччини уже тиждень не на роботі після того, як йому стало зле
Німецький міністр транспорту Патрік Шнідер продовжує перебувати вдома після того, як тиждень тому він зазнав проблем з кровообігом.
Як пише "Європейська правда", про це речник його відомства повідомив у коментарі Spiegel.
За словами речника, Шнідер продовжує утримуватися від публічних виступів після того, як трохи більше тижня тому зазнав зупинки кровообігу.
"Міністр працює вдома в регіоні Айфель (на заході Німеччини, біля кордону з Бельгією. – Ред.) і не відвідує жодних публічних зустрічей ні в Берліні, ні деінде", – повідомив він.
Речник залишив питання про те, коли Шнідер повернеться до виконання своїх обов'язків, відкритим.
Патрік Шнідер, як повідомлялось, зазнав проблем з кровообігом під час засідання уряду Німеччини 30 вересня – тобто тиждень тому.
Незабаром 57-річний міністр виписався з лікарні, але, тим не менш, скасував заплановані на найближчі дні зустрічі.