Министр транспорта Германии уже неделю не на работе после того, как ему стало плохо

Немецкий министр транспорта Патрик Шнидер продолжает находиться дома после того, как неделю назад у него возникли проблемы с кровообращением.

Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-секретарь его ведомства сообщил в комментарии Spiegel.

По словам пресс-секретаря, Шнидер продолжает воздерживаться от публичных выступлений после того, как чуть более недели назад перенес остановку кровообращения.

"Министр работает дома в регионе Айфель (на западе Германии, у границы с Бельгией. – Ред.) и не посещает никаких публичных встреч ни в Берлине, ни где-либо еще", – сообщил он.

Пресс-секретарь оставил вопрос о том, когда Шнидер вернется к исполнению своих обязанностей, открытым.

Патрик Шнидер, как сообщалось, испытал проблемы с кровообращением во время заседания правительства Германии 30 сентября – то есть неделю назад.

Вскоре 57-летний министр выписался из больницы, но, тем не менее, отменил запланированные на ближайшие дни встречи.