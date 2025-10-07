Министр транспорта Германии уже неделю не на работе после того, как ему стало плохо
Немецкий министр транспорта Патрик Шнидер продолжает находиться дома после того, как неделю назад у него возникли проблемы с кровообращением.
Как пишет "Европейская правда", об этом пресс-секретарь его ведомства сообщил в комментарии Spiegel.
По словам пресс-секретаря, Шнидер продолжает воздерживаться от публичных выступлений после того, как чуть более недели назад перенес остановку кровообращения.
"Министр работает дома в регионе Айфель (на западе Германии, у границы с Бельгией. – Ред.) и не посещает никаких публичных встреч ни в Берлине, ни где-либо еще", – сообщил он.
Пресс-секретарь оставил вопрос о том, когда Шнидер вернется к исполнению своих обязанностей, открытым.
Патрик Шнидер, как сообщалось, испытал проблемы с кровообращением во время заседания правительства Германии 30 сентября – то есть неделю назад.
Вскоре 57-летний министр выписался из больницы, но, тем не менее, отменил запланированные на ближайшие дни встречи.