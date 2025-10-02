Німецький міністр, який раптово знепритомнів, узяв перепочинок на кілька днів

Міністр транспорту Німеччини Патрік Шнідер скасував участь у заходах на наступні кілька днів після того, як йому стало зле під час засідання уряду на початку тижня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Шнідер, як повідомлялось, зазнав проблем з кровообігом під час засідання уряду Німеччини у вівторок.

Незабаром 57-річний міністр виписався з лікарні, але, тим не менш, скасував заплановані на найближчі дні зустрічі.

Це зокрема урочистості з нагоди Дня німецької єдності, а також візит на будівельний майданчик автодорожнього мосту Рахмеде в Північному Рейні-Вестфалії.

"З ним (Шнідером. – Ред.) усе гаразд, він почувається краще, але йому слід відпочити кілька днів", – сказав речник Міністерства транспорту Німеччини.

Раніше повідомлялось, що новопризначеній міністерці охорони здоровʼя Швеції Елізабет Ланн стало зле під час першої пресконференції на посаді.

У Сербії міністр фінансів Дарко Глішич переніс інсульт у прямому ефірі.