Словацькі екологи вимагають припинити масове відстрілювання ведмедів

Екологи у Словаччині закликали покласти край "масовому винищенню" ведмедів після того, як влада відзвітувала про відстрілювання рекордної кількості цих тварин.

На початку цього тижня Міністерство охорони навколишнього середовища Словаччини оголосило, що в країні було застрелено загалом 160 ведмедів, зазначивши, що це є рекордом за весь час спостережень.

Держсекретар відомства Філіп Куффа сказав, що загальне зменшення чисельності ведмедів становить близько 200 тварин, якщо врахувати природну смертність.

Після цього еколог Маріан Глетко засудив "масове винищення" ведмедів у Словаччині, попередивши, що вони можуть "опинитись на межі вимирання у найближчі десятиліття".

Депутат Міхал Візік від опозиційної "прогресивної Словаччини", який за освітою є екологом, сказав AFP, що "вбивство ведмедів у Словаччині має припинитися", додавши, що винищення "руйнує природу в безпрецедентних масштабах".

У квітні уряд Словаччини схвалив винищення 350 ведмедів, посилаючись на небезпеку, яку вони становлять для людей, та постійне зростання їхньої популяції.

Він також оголосив надзвичайний стан у більшості районів Словаччини і дозволив споживання м'яса бурого ведмедя.