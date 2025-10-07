У Польщі попередили про фішингові атаки на користувачів популярного месенджера

Сили кіберзахисту Збройних сил Польщі попередили про активну фішингову кампанію, спрямовану на користувачів популярного месенджера WhatsApp.

Про це пише RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначають військові, зловмисники намагаються отримати дані для доступу до облікових записів жертв.

Використовуючи викрадені акаунти, вони надсилають фішингові повідомлення контактам користувачів, намагаючись виманити гроші.

Сили кіберзахисту закликали користувачів бути обережними та перевіряти будь-які підозрілі повідомлення, не переходити за сумнівними посиланнями та не передавати свої дані третім особам.

Фішинг – це вид кібератаки, під час якої злочинці видають себе за надійні установи або знайомих, щоб отримати конфіденційну інформацію: дані для входу, номери платіжних карток чи інші особисті дані.

Нагадаємо, на тлі виборів у Молдові виборча інфраструктура країни протягом суботи та неділі зазнала кількох кібератак, внаслідок чого припинили роботу кілька тисяч молдовських сайтів.

Масштабна кібератака сколихнула низку європейських аеропортів у суботу, 20 вересня.

А 2 жовтня державні інтернет-сайти Латвії зазнали масштабної атаки відмови в обслуговуванні (DDoS).