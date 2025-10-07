В Польше предупредили о фишинговых атаках на пользователей популярного мессенджера

Силы киберзащиты Вооруженных сил Польши предупредили об активной фишинговой кампании, направленной на пользователей популярного мессенджера WhatsApp.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечают военные, злоумышленники пытаются получить данные для доступа к учетным записям жертв.

Используя похищенные аккаунты, они отправляют фишинговые сообщения контактам пользователей, пытаясь выманить деньги.

Силы киберзащиты призвали пользователей быть осторожными и проверять любые подозрительные сообщения, не переходить по сомнительным ссылкам и не передавать свои данные третьим лицам.

Фишинг – это вид кибератаки, во время которой преступники выдают себя за надежные учреждения или знакомых, чтобы получить конфиденциальную информацию: данные для входа, номера платежных карт или другие личные данные.

Напомним, на фоне выборов в Молдове избирательная инфраструктура страны в течение субботы и воскресенья подверглась нескольким кибератакам, в результате чего прекратили работу несколько тысяч молдавских сайтов.

Масштабная кибератака всколыхнула ряд европейских аэропортов в субботу, 20 сентября.

А 2 октября государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).