В Австрії через 35 років розкрили справу про немовлят, переплутаних у пологовому

Австрійки Доріс Грюнвальд і Джессіка Баумгартнер, яких переплутали у 2000 році при народженні в лікарні міста Грац на півдні Австрії, зустрілися 35 років по тому.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BBC.

Грюнвальд і Баумгартнер народилися в жовтні 1990 року в лікарні LKH-Uniklinikum у Граці. Обидві були недоношеними. Незабаром після народження двох немовлят випадково переплутали і віддали батькам іншої сім'ї.

У 2012 році Грюнвальд, ставши доноркою крові, виявила, що не є біологічною дочкою своїх батьків, і зрозуміла, що її група крові не збігається з групою крові її матері.

Джессіка Баумгартнер, яка зростала в родині Дерлерів, своєю чергою виявила, що її група крові не збігається з групою крові її батьків, коли завагітніла. Тоді ж вона дізналась від лікаря клініки у Граці про підміну немовлят.

Жінки спершу знайшлись у Facebook, а нещодавно на австрійському телебаченні показали зустріч родин Грюнвальд і Баумгартнер із їхніми біологічними доньками.

Сімʼя Доріс Грюнвальд вирішила офіційно її вдочерити, аби вирішити потенційні проблеми з успадкуванням і домогтись компенсації від пологового. Дерлери тепер також оформлюють батьківство над Джессікою та планують домагатись компенсації від клініки.

Операційний менеджер LKH-Uniklinikum у Граці Гебхард Фальцбергер перепросив перед обома сімʼями та висловив глибокий жаль, що "була допущена ця помилка".

У 2022 році повідомлялось, що суд італійського регіону Апулія присудив 33-річній Антонеллі 500 тисяч євро компенсації за те, що її переплутали в пологовому будинку при народженні й віддали парі, яка неналежно поводилася з дівчиною і потім полишила її.

