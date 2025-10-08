Экс-глава МИД Литвы о заявлениях Меркель: лучше бы она ничего не говорила

Бывший министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что экс-канцлер Германии Ангела Меркель должна критически пересмотреть свое политическое наследие.

Об этом бывший литовский министр сказал в комментарии LRT, сообщает "Европейская правда".

Меркель в интервью венгерскому проекту Partizan сказала, что Польша и страны Балтии помешали налаживанию прямых контактов ЕС с Владимиром Путиным, что в итоге привело к событиям, которые вылились в полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Однако, как подчеркнул Ландсбергис, именно внешняя политика Меркель создала условия для российской агрессии против соседей.

"Во время ее руководства Россия дважды нападала на своих соседей – в 2008 году на Грузию и в 2014-м на восток Украины. При этом, насколько известно, Москва готовилась к полномасштабному вторжению в Украину задолго до 2022 года", – напомнил он.

По словам экс-главы литовского МИД, заявления Меркель – это "пример перевернутой логики", когда человек, который больше всего способствовал усилению России, ее агрессивности и решению напасть на соседей, теперь "пытается найти, на кого свалить ответственность".

По мнению Ландсбергиса, стремление Меркель возложить последствия своей политики на другие государства – это попытка защитить собственное наследие.

"Думаю, у нее есть страх перед тем, как ее будут вспоминать. Лучше бы она вообще ничего не говорила. А еще лучше – признала свои ошибки. Но выбранный путь, пожалуй, наименее разумный", – сказал бывший министр.

Отметим, глава МИД Эстонии Маргус Тсахкна после заявлений Меркель сказал, что возлагать ответственность на Польшу или страны Балтии за агрессию России против Украины "не только неуместно, но и просто неправильно".