Ердоган поговорив із Путіним про мирні ініціативи в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 7 жовтня провів телефонну розмову з очільником Кремля Владіміром Путіним: говорили, зокрема, про російсько-українську війну.

Про це у соцмережі Х повідомляє Директорат з комунікацій адміністрації президента Туреччини, передає "Європейська правда".

Ердоган провів телефонну розмову з Путіним у вівторок, 8 жовтня. Під час розмови обговорювалися двосторонні відносини між Туреччиною та Росією, а також регіональні та глобальні питання.

Турецький президент заявив, що дипломатичні ініціативи повинні набрати обертів, щоб "війна між Україною і Росією закінчилася справедливим і тривалим миром, і що Туреччина продовжуватиме працювати на благо миру".

Також під час розмови він привітав Путіна з днем народження.

На початку вересня Ердоган заявив, що його український колега Володимир Зеленський та Путін "ще не готові" до особистої зустрічі.

Також з днем народження Путіна привітав лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон.