Молдовський Додон публічно привітав Путіна з днем народження

Лідер молдовських соціалістів, колишній президент країни Ігор Додон вирішив публічно привітати главу Кремля Владіміра Путіна з днем народження.

Своє привітання він розмістив на Facebook-сторінці, пише "Європейська правда".

Додон, лідер "Патріотичного блоку", що посів на парламентських виборах у вересні друге місце, заявив, що попри "складні політичні обставини та поточну недружню політику" молдовської влади, більшість громадян країни бачать у Росії "стратегічного партнера, надійного союзника і друга".

"Наші країни об'єднують важливі історичні події, спільні духовно-моральні цінності. Упевнений, що ці основи послужать надійним фундаментом для відновлення і розширення двосторонніх відносин Молдови і Росії. У день вашого народження бажаю вам, шановний Володимире Володимировичу, міцного здоров'я, благополуччя і сил", – написав Додон.

Нагадаємо, напередодні парламентських виборів у Молдові, що пройшли 28 вересня, Додон неодноразово говорив, що мріє відновити партнерство з Росією після виборів.

Однак, його "Патріотичний блок" зазнав фіаско на виборах, отримавши всього 26 мандатів у 101-місному парламенті та буде в опозиції.

