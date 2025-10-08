Эрдоган поговорил с Путиным о мирных инициативах в Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 7 октября провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным: говорили, в частности, о российско-украинской войне.

Об этом в соцсети Х сообщает Директорат по коммуникациям администрации президента Турции, передает "Европейская правда".

Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным во вторник, 8 октября. Во время разговора обсуждались двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Турецкий президент заявил, что дипломатические инициативы должны набрать обороты, чтобы "война между Украиной и Россией закончилась справедливым и длительным миром, и что Турция будет продолжать работать на благо мира".

Также во время разговора он поздравил Путина с днем рождения.

В начале сентября Эрдоган заявил, что его украинский коллега Владимир Зеленский и Путин "еще не готовы" к личной встрече.

Также с днем рождения Путина поздравил лидер молдовских социалистов, бывший президент страны Игорь Додон.