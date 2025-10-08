В Афінах стався потужний вибух у нічному клубі

У грецькій столиці Афінах у ніч на середу, 8 жовтня, стався потужний вибух у закритому нічному клубі "Jacky O".

Про це повідомляє Kathimerini з посиланням на місцеву поліцію, пише "Європейська правда".

Попередні оцінки свідчать про те, що було використано вибуховий пристрій великої потужності, який спричинив гучний вибух. За даними поліції, вибух пошкодив вхід до нічного клубу та автомобіль, припаркований зовні.

Слідчі працювали всю ніч, збираючи записи з камер спостереження в цьому районі.

Речниця поліції Константіна Дімогліду розповіла, що розслідування перейняло Управління по боротьбі з організованою злочинністю (DAOE) і що не виключено жодного можливого мотиву чи підозрюваного.

Наразі розслідування зосереджується на пересуванні чотирьох осіб, які поводилися підозріло поблизу клубу за мить до вибуху.

Місцевий житель розповів, що вибух стався близько 22:00 за місцевим часом.

"Ми почули оглушливий шум. Спочатку я подумав, що це грім, але звук був занадто гучний. Ми вибігли на вулицю і побачили, як приїжджають пожежні машини. Клуб був закритий роками – ми чули, що він може незабаром знову відкритися", – сказав він.

Нагадаємо, на початку жовтня стався вибух на півночі Мюнхена. У мерії Мюнхена говорили про "неспецифічну вибухову загрозу" через інцидент.

Влада вважає, що 57-річний підозрюваний підпалив будинок через сімейну суперечку і встановив там міни-пастки. За даними слідства, він наклав на себе руки після того, як його переслідувала поліція. Чоловік залишив листа з погрозами на адресу Октоберфесту.