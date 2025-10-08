В Афинах произошел мощный взрыв в ночном клубе

В греческой столице Афинах в ночь на среду, 8 октября, произошел мощный взрыв в закрытом ночном клубе "Jacky O".

Об этом сообщает Kathimerini со ссылкой на местную полицию, пишет "Европейская правда".

Предварительные оценки свидетельствуют о том, что было использовано взрывное устройство большой мощности, которое вызвало громкий взрыв. По данным полиции, взрыв повредил вход в ночной клуб и автомобиль, припаркованный снаружи.

Следователи работали всю ночь, собирая записи с камер наблюдения в этом районе.

Пресс-секретарь полиции Константина Димоглиду рассказала, что расследование приняло Управление по борьбе с организованной преступностью (DAOE) и что не исключено никакого возможного мотива или подозреваемого.

Сейчас расследование сосредотачивается на передвижении четырех человек, которые вели себя подозрительно вблизи клуба за мгновение до взрыва.

Местный житель рассказал, что взрыв произошел около 22:00 по местному времени.

"Мы услышали оглушительный шум. Сначала я подумал, что это гром, но звук был слишком громкий. Мы выбежали на улицу и увидели, как приезжают пожарные машины. Клуб был закрыт годами – мы слышали, что он может вскоре снова открыться", – сказал он.

Напомним, в начале октября произошел взрыв на севере Мюнхена. В мэрии Мюнхена говорили о "неспецифической взрывной угрозе" из-за инцидента.

Власти считают, что 57-летний подозреваемый поджег дом из-за семейного спора и установил там мины-ловушки. По данным следствия, он покончил с собой после того, как его преследовала полиция. Мужчина оставил письмо с угрозами в адрес Октоберфеста.