У Британії заарештували хакерів, які могли викрасти дані 8 тисяч дітей

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Британська поліція заявила про арешт двох осіб за підозрою у зловживанні комп'ютерною технікою та шантажі після кібератаки на лондонську компанію з догляду за дітьми, в результаті якої було викрадено дані про понад 8 тисяч дітей.

Хакери відмовилися повідомити, скільки грошей вони вимагали від компанії Kido International, яка управляє 18 дитячими садками в Лондоні, де зазвичай перебувають діти віком до 5 років.

Угруповання, яке називає себе Radiant, повідомило про атаку на своєму порталі в даркнеті минулого місяця. Воно підтвердило свою заяву, опублікувавши імена, фотографії, домашні адреси та контактну інформацію про сім'ї 10 дітей, які могли відвідувати один із центрів Kido.

Лондонська міська поліція повідомила, що двоє чоловіків, віком 17 і 22 роки, були заарештовані і взяті під варту, де вони залишаться для допиту.

