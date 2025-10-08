В Британии арестовали хакеров, которые могли похитить данные 8 тысяч детей

Британская полиция заявила об аресте двух человек, которых подозревают в злоупотреблении компьютерной техникой и шантаже после кибератаки на компанию по уходу за детьми.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Британская полиция заявила об аресте двух человек по подозрению в злоупотреблении компьютерной техникой и шантаже после кибератаки на лондонскую компанию по уходу за детьми, в результате которой были похищены данные о более 8 тысяч детей.

Хакеры отказались сообщить, сколько денег они требовали от компании Kido International, которая управляет 18 детскими садами в Лондоне, где обычно находятся дети в возрасте до 5 лет.

Группировка, называющая себя Radiant, сообщила об атаке на своем портале в даркнете в прошлом месяце. Она подтвердила свое заявление, опубликовав имена, фотографии, домашние адреса и контактную информацию о семьях 10 детей, которые могли посещать один из центров Kido.

Лондонская городская полиция сообщила, что двое мужчин, в возрасте 17 и 22 года, были арестованы и взяты под стражу, где они останутся для допроса.

Напомним, в конце сентября масштабная кибератака затронула ряд европейских аэропортов.

А 2 октября государственные интернет-сайты Латвии подверглись масштабной атаке отказа в обслуживании (DDoS).

7 октября Силы киберзащиты Вооруженных сил Польши предупредили об активной фишинговой кампании, направленной на пользователей популярного мессенджера WhatsApp.