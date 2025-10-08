МЗС Росії погрожує США через можливу передачу Україні Tomahawk

У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що США "повинні розуміти тяжкість наслідків" передачі Україні далекобійних ракет Tomahawk.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, якого цитує РБК.

Як сказав Рябков, Росія закликає США відповідально підійти до можливого рішення про передачу Україні крилатих ракет Tomahawk.

"Гіпотетичне застосування таких систем можливе тільки з прямим залученням американського персоналу. Я сподіваюся, глибину і тяжкість наслідків прийнятого в цій ситуації того чи іншого рішення добре усвідомлюють ті, хто підштовхує Вашингтон до такого рішення", – зазначив він.

Заступник російського міністра закликав Білий дім і Пентагон "тверезо, розсудливо, відповідально підійти до всієї цієї ситуації".

Як відомо, президент США Дональд Трампа рішення про передачу Києву ракет Tomahawk певною мірою ухвалене.

Перед тим господар Кремля Владімір Путін попередив, що рішення США поставити Україні ракети Tomahawk великої дальності для ударів по глибині Росії зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.