На півночі Німеччини знайшли велику братську могилу цивільних часів Другої світової війни

На півночі Німеччини виявили досі невідоме масове поховання часів Другої світової війни з рештками 42 осіб, більшість загиблих явно були цивільними.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Братську могилу на острові Узедом, що омивається Щецинською затокою і Балтійським морем, знайшли дослідники Комісії у справах німецьких поховань воєнних часів, що працює як гуманітарна організація та займається з’ясуванням долі людей, які досі вважаються зниклими, та встановленням осіб виявлених у безіменних похованнях.

На початку робіт на кладовищі містечка Козеров була інформація про могилу з імовірно шістьома неідентифікованими загиблими. Над нею стояв камінь з написам "Невідомим жертвам Другої світової війни".

Ппісля початку розкопок з’ясувалося, що там велика братська могила – 42 людини, серед яких багато жінок та дітей.

Орієтовний вік загиблих – від зовсім малих дітей до літніх людей віком близько 70 років. З того, як виглядають рештки, очевидно, що багато з них померли внаслідок тяжких травм з ампутаціями та пошкодженням черепа. Розташування та характеристики кожного знайденого загиблого ретельно задокументували, що допоможе у подальшій ідентифікації.

В організації зазначають, що у Німеччині щорічно знаходять 250-300 загиблих, які досі були поховані безіменними. Серед них – німецькі та радянські військові, німецькі цивільні, біженці.

У 2024 році у Польщі під час будівництва дороги знайшли рештки двох німецьких військових.

Кілька років тому Німеччина відмовилась від ексгумації своїх 200 військових, які загинули в тунелі у Франції під час Першої світової війни.