В российском Министерстве иностранных дел заявили, что США "должны понимать тяжесть последствий" передачи Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, которого цитирует РБК.

Как сказал Рябков, Россия призывает США ответственно подойти к возможному решению о передаче Украине крылатых ракет Tomahawk.

"Гипотетическое применение таких систем возможно только с прямым привлечением американского персонала. Я надеюсь, глубину и тяжесть последствий принятого в этой ситуации того или иного решения хорошо осознают те, кто подталкивает Вашингтон к такому решению", – отметил он.

Заместитель российского министра призвал Белый дом и Пентагон "трезво, здраво, ответственно подойти ко всей этой ситуации".

Как известно, президент США Дональд Трампа решение о передаче Киеву ракет Tomahawk в определенной степени принято.

Перед тем хозяин Кремля Владимир Путин предупредил, что решение США поставить Украине ракеты Tomahawk большой дальности для ударов по глубине России разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.