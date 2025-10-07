Трамп відповів на питання про Tomahawk для України: майже ухвалив рішення

Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на питання про можливість постачання Україні далекобійних ракет Tomahawk, сказав, що "певною мірою" ухвалив рішення.

Як повідомляє "Європейська правда", про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Трамп також зазначив, що спершу хотів би дізнатись, для чого будуть використовувати Tomahawk.

"Так, я вже певною мірою ухвалив рішення…Я думаю, що хочу дізнатися, що вони з ними робитимуть. Так. Ви знаєте, куди їх посилатимуть? Гадаю, я маю поставити це питання", – сказав він.

Трамп також додав, що хоче "поставити певні питання" і наголосив, що не шукає ескалації.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив минулого місяця, що Вашингтон розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, включаючи Москву, хоча неясно, чи було прийнято остаточне рішення.

Нещодавно господар Кремля Владімір Путін попередив, що рішення США поставити Україні ракети Tomahawk великої дальності для ударів по глибині Росії зруйнує відносини Москви з Вашингтоном.

Тим часом один американський посадовець і три інших джерела повідомили Reuters, що бажання адміністрації Трампа відправити в Україну ракети великої дальності Tomahawk може виявитися нездійсненним, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.