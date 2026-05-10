ЗМІ: Берлін не сприймає ідею Путіна, щоби Шредер став перемовником щодо миру від ЄС

В уряді Німеччини не вважають серйозною озвучену правителем РФ ідею про призначення ексканцлера Герхарда Шредера, який зберіг дружні стосунки з Москвою, перемовником від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Про це з посиланням на джерела в урядових колах повідомляє Suddeutsche Zeitung, пише "Європейська правда".

Анонімні джерела зазначають, що в уряді Німеччини з недовірою й критикою сприйняли пропозицію Путіна щодо призначення колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера перемовником від Євросоюзу у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

За словами співрозмовників, офіційний Берлін вважає це "черговою вдаваною пропозицією у межах добре відомої гібридної стратегії Росії", і що Німеччина та Європа не мають допустити, щоб це посіяло розкол.

Вважають, що пропозиція Росії не є серйозною, оскільки Москва не змінила своїх умов, а першим кроком до демонстрації серйозності намірів було би розширення "перемир’я" з боку РФ.

Проте у лавах СДПН, однієї з керівних партій Німеччини, лунають окремі голоси за те, аби серйозно розглянути пропозицію Кремля стосовно Шредера на роль перемовника, якщо це збільшить шанси на швидше завершення війни та дозволить ЄС стати учасником переговорного процесу. Водночас частина представників партії відреагували критично.

82-річний Герхард Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 рік і лідером СДПН з 1999 по 2004 рік і роками зазнавав критики за дружні стосунки з РФ та роботу на російські енергетичні компанії.

Після початку повномасштабної війни він так і не дистанціювався від Кремля. Серед останнього, у січні 2026 року ексканцлер виступив за відновлення енергетичної співпраці з РФ та закликав не демонізувати Росію попри її агресію проти України.

На цьому тлі в СДПН кілька разів порушували питання про виключення Шредера, але невдало.

