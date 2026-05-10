ЗМІ: Іран передав США відповідь на останні мирні пропозиції

Тегеран нібито передав Сполученим Штатам офіційну відповідь на останні мирні пропозиції Вашингтона.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомило іранське державне інформагентство IRNA, цитуючи анонімного співрозмовника.

Анонімний співрозмовник заявив, що Іран за посередництва Пакистану передав США офіційну відповідь на останні американські пропозиції щодо умов завершення війни, не наводячи деталей.

Зазначають, що поточна фаза перемовин зосереджена виключно на припиненні бойових дій у регіоні.

Раніше американські ЗМІ неофіційно дізналися, що США та Іран вже наступного тижня можуть відновити переговори у столиці Пакистану Ісламабаді.

Перед тим повідомляли, що Білий дім вважає близьким узгодження з Іраном односторінковий меморандум, що визначає рамки для більш детальних переговорів щодо ядерних питань.