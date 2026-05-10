Укр Рус Eng

Громадяни Німеччини з ураженого хантавірусом круїзного лайнера вже прямують додому

Новини — Неділя, 10 травня 2026, 19:37 — Марія Ємець

Німецькі громадяни вже залишили борт круїзного лайнера MV Houndius, який вранці причалив на Канарських островах, і на шляху до Німеччини.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

У межах поетапної евакуації пасажирів з MV Houndius після його прибуття на Тенерифе громадяни Німеччини, четверо осіб, вже зійшли з борту та перебувають у дорозі до рідної країни.

Літак з німецькими туристами лайнера, а також бельгійцями, греками і громадянами Гватемали та Аргентини, у другій половині дня вилетів з Тенерифе до нідерландського Ейндховена.

Звідти їх перевезуть до Франкфурта у спеціальному транспорті, що забезпечить дотримання карантину. 

Усі четверо наразі не мають ніяких симптомів. Якщо у дорозі це зміниться, таких пацієнтів доправлять до університетського госпіталю у Дюссельдорфі. Там вже перебуває на лікуванні 65-річна жінка, яка теж мандрувала лайнером і мала контакт із вже померлою від хантавірусу. 

Початково на борту лайнера було шість німців, одна людина з трьох померлих від недуги – громадянка Німеччини, її тіло досі залишається там. 

Першими борт залишили 14 громадян Іспанії. Франція евакуює з лайнера п’ятьох своїх громадян окремим санітарним рейсом

Норвегія надала для евакуацій спеціалізований санітарний літак, оснащений у тому числі для перевезення хворих на інфекційні захворювання високого ризику. 

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина
Реклама: