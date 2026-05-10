Новий прем’єр Угорщини, Фіцо з’їздив до Путіна, Британія може змінити Стармера: все за вихідні

Все важливе і цікаве за вихідні, 9 та 10 травня – в дайджесті "Європейської правди".

Фіцо з'їздив до Путіна

Словацький прем’єр Роберт Фіцо у суботу, 9 травня, зустрівся з правителем РФ Владіміром Путіним у Москві.

Прем’єр Словаччини після візиту до російської столиці заявив, що президент України має дзвонити Путіну.

"Я передав повідомлення від президента України Володимира Зеленського президенту Росії. Під час нашої особистої зустрічі в Вірменії він сказав мені, що готовий зустрітися з Путіним у будь-якому форматі. Відповідь очевидна: якщо президент України зацікавлений у зустрічі, він повинен зв’язатися зі своїм російським колегою телефоном", – сказав він.

У Кремлі кажуть, що Фіцо не передавав Путіну "послань" від Зеленського.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив жаль у зв’язку з рішенням прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо поїхати у Москву на 9 травня.

РФ хоче перемовин зі Шредером

Правитель Росії назвав ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера бажаним посередником між ЄС та РФ.

Деякі представники Соціал-демократичної партії Німеччини відкриті до озвученої правителем РФ пропозиції про призначення ексканцлера Герхарда Шредера перемовником від ЄС для переговорного процесу щодо російсько-української війни.

В уряді Німеччини не вважають серйозною озвучену правителем РФ ідею про призначення ексканцлера Герхарда Шредера.

За даними Spiegel, у Німеччині нібито планують обговорити кандидатуру чинного президента Франка-Вальтера Штайнмаєра на роль перемовника від ЄС у переговорному процесі щодо російсько-української війни.

Президент США Дональд Трамп заявив, що хотів би побачити "значне продовження" перемир'я між Україною і Росією після 11 травня.

Нагадаємо, у п’ятницю ввечері оголосив перемир’я між Україною і РФ 9-11 травня та обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Щодо "побєдобєсія" в Європі

В естонському місті Нарва, що межує з Росією, опівночі 9 травня на стіні Нарвського замку вивісили плакат із зображенням закривавленого господаря Кремля та написом "Путін – воєнний злочинець".

У Вільнюсі 9 травня роздавали туалетний папір з портретом Путіна, а також затримали чоловіка з георгіївською стрічкою.

У Латвії у суботу відкрили десятки адмінпроваджень через символіку прославляння агресії.

У Копенгагені невелика група росіян відзначала День перемоги, прийшла і контрдемонстрація.

Відносини Німеччини з США

За даними Financial Times, Німеччина планує перемовини з США щодо далекобійних ракет.

Зазначається, що Берлін сподівається переконати адміністрацію американського президента Дональда Трампа погодитися на продаж ракет Tomahawk разом із наземними пусковими установками Typhon.

Як відомо, 1 травня Вашингтон оголосив про скорочення своєї військової присутності в Німеччині на 5 тисяч солдатів.

Після цього у Міністерстві оборони Німеччини висловили переконання, що рішення адміністрації США вивести частину військ з країни не означатиме скасування планів щодо розгортання далекобійних ракет Tomahawk.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц не вважає тривожним сигналом для європейської безпеки рішення президента США про скорочення американського контингенту у Німеччині.

Новий прем’єр Угорщини

В Угорщині почав роботу новий парламент, на будівлю повернули прапор ЄС.

Петер Мадяр офіційно став новим прем'єром Угорщини.

Депутат Закарпатської обласної ради Роланд Цебер привітав прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра зі вступом на посаду, а також опублікував їхню спільну світлину на тлі напису "Я люблю Україну".

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський привітали Мадяра зі вступом на посаду прем’єра Угорщини.

Наслідки війни проти Ірану

Аеропорти Німеччини прогнозують скасування рейсів влітку через ситуацію з авіапаливом, а швейцарська авіакомпанія запевнила у відсутності загрози дефіциту пального.

В ЄС попередили, що авіакомпанії не можуть підвищувати ціну квитка після його покупки.

Близько дві третини німців почали економити енергію через війну в Ірані та підвищення цін на нафту.

США запровадили санкції проти осіб та компаній, які допомагають Ірану виробляти "Шахеди".

Щодо лайнера, де спалахнув хантавірус

Іспанія у неділю розпочала евакуацію з лайнера, де спалахнув хантавірус.

Лайнер стоїть на якорі поблизу острова Тенерифе на Канарських островах.

Суд в Іспанії погодив обов’язковий карантин для іспанців із лайнера зі спалахом хантавірусу.

Британія висадила десант медиків на ізольованому острові через підозру на хантавірус, Норвегія направила санітарний літак на Тенерифе, Франція евакуює своїх громадян із лайнера через спалах хантавірусу.

Решта новин

У Римі арештували експосла за підозрою у незаконній видачі шенгенських віз росіянам.

Польща й Данія проводять спільні навчання на суходолі і в Балтійському морі.

Король Данії доручив сформувати уряд очільнику Міноборони.

У Лейбористській партії заговорили про заміну Стармера після провальних виборів.