Путін заявив, що постачання  Tomahawk Україні зруйнує відносини з США

Глава Росії Владімір Путін заявив, що якщо Сполучені Штати поставлять Україні ракети Tomahawk для дальніх ударів вглиб Росії, то це призведе до руйнування відносин Москви з Вашингтоном.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Трамп заявив, що розчарований тим, що Путін не йде на мир, і назвав Росію "паперовим тигром" за те, що вона не змогла підкорити Україну. Минулого тижня Путін завдав удару у відповідь, поставивши під сумнів, що НАТО не є "паперовим тигром" через нездатність зупинити просування Росії.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив минулого місяця, що Вашингтон розглядає запит України на отримання Tomahawk великої дальності, які можуть завдати удару вглиб Росії, включаючи Москву, хоча неясно, чи було прийнято остаточне рішення.

"Це призведе до руйнування наших відносин або, принаймні, тих позитивних тенденцій, які намітилися в цих відносинах", – сказав Путін у відеокліпі, опублікованому в неділю репортером російського державного телебачення Павлом Зарубіним.

Минулого тижня газета The Wall Street Journal повідомила, що Сполучені Штати нададуть Україні розвідувальну інформацію про об'єкти енергетичної інфраструктури в Росії, оскільки вони зважують, чи надсилати Києву ракети, які можуть бути використані для таких ударів.

Але один американський посадовець і три інших джерела повідомили Reuters, що бажання адміністрації Трампа відправити в Україну ракети великої дальності Tomahawk може виявитися нездійсненним, оскільки поточні запаси призначені для ВМС США та інших цілей.

Крилаті ракети Tomahawk мають дальність дії 2 500 кілометрів, а це означає, що якби Україна отримала ці ракети, то Кремль і вся європейська частина Росії опинилися б під прицілом.

У четвер Путін заявив, що використання Tomahawk неможливе без безпосередньої участі американських військовослужбовців, і тому будь-яке постачання таких ракет в Україну спричинить "якісно новий етап ескалації".

"Це означатиме абсолютно новий, якісно новий етап ескалації, в тому числі у відносинах між Росією і Сполученими Штатами", – сказав Путін.

Він додав, що Tomahawk можуть завдати шкоди Росії, але вона просто збиватиме їх і вдосконалюватиме власну протиповітряну оборону.