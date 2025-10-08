Пограничники Литвы изъяли в 2,5 раза больше контрабанды, чем в прошлом году

В течение 2025 года литовские пограничники уже изъяли в 2,5 раза больше контрабанды, чем за весь 2024 год.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Литвы (VSAT), передает LRT, пишет "Европейская правда".

В этом году литовские пограничники уже изъяли более 3,6 млн пачек контрабандных сигарет, перевозимых в Литву, что в 2,5 раза больше, чем изъяли сотрудники VSAT за весь 2024 год.

Как отметили пограничники, с января по сентябрь пограничники обнаружили всего 700 случаев контрабанды и незаконной перевозки товаров (415 за аналогичный период прошлого года), из которых 696 касались табачных изделий.

За первые девять месяцев этого года за незаконную перевозку товаров было задержано 266 человек (258 в прошлом году).

Фото: LRT

Стоимость сигарет, изъятых литовскими пограничниками в этом году, составляет 16,9 млн евро, а предотвращение убытков в государственный бюджет – более 15,1 млн евро.

Как отмечается, 54,1% всех сигарет, изъятых VSAT в этом году, было ввезено через внутреннюю границу ЕС из Латвии, а 45,5% – из Беларуси.

По маркам наибольшее количество изъятий составляли сигареты под названием "Минск" – 40% от всех изъятий. Белорусские сигареты NZ составляли 24%. Сигареты Marlboro и Winston составляли соответственно 15% и 14%, большинство пачек не имели акцизных марок.

Весной этого года было зафиксировано увеличение контрабанды сигарет, преимущественно поддельных, из Латвии в Литву, но позже поток по этому маршруту прекратился. Одной из важнейших причин такого спада, по мнению пограничников, может быть то, что в конце 2024 года и в этом году в Латвии было обнаружено и ликвидировано несколько нелегальных табачных "фабрик".

Также отмечается, что контрабандные сигареты из Беларуси все чаще перевозят на воздушных шарах.

Фото: LRT

В частности стало известно, что размер грузов, перевозимых на воздушных шарах, увеличился: раньше чаще всего перевозили 500-750 пачек сигарет, а в этом году средний размер груза составляет около 1,5 тысячи пачек.

По состоянию на 7 октября пограничники уже задержали 93 человека, подозреваемых в причастности к контрабанде сигарет воздушным транспортом из Беларуси. На сегодняшний день из Беларуси изъято 507 воздушных шаров с сигаретами и GPS-устройствами и 46 дронов.

Напомним, прошлой осенью Сейм Литвы разрешил сбивать воздушные шары и другие объекты с контрабандой из Беларуси.

Недавно латвийские пограничники нашли воздушные шары с контрабандными сигаретами из Беларуси.

Утром 8 октября писали, что в Польше, недалеко от границы с Беларусью, приземлился воздушный шар с контрабандой.