У Європарламенті критично оцінили місцеві вибори у Грузії і закликали до санкцій

Голови комітетів та інші профільні посадовці Європарламенту критично оцінили місцеві вибори, що відбулися у Грузії минулої суботи, та закликали до санкцій проти топпосадовців країни.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у їхній спільній заяві.

Заява щодо виборів у Грузії вийшла від імені голови комітету із закордонних справ Девіда Маккалістера, голови підкомітету з прав людини Муніра Сатурі, голови делегації до Euronest Сергєя Лагодинського, голови делегації у справах відносин з Південним Кавказом Ніла Ушакова та доповідачки Комітету закордонних справ щодо Грузії Раси Юкневічене.

Посадовці зазначили, що місцеві вибори 4 жовтня проходили в умовах обмежень, після довготривалого наступу грузинської влади на громадянське суспільство, незалежні ЗМІ та опозицію.

Вони висловили жаль, що грузинська влада де-факто уникла присутності авторитетних спостерігачів, надто пізно надіславши відповідне запрошення БДІПЛ ОБСЄ, та висловили стурбованість сутичками під час протестів.

"Закликаємо "Грузинську мрію" припинити наступ на демократію та поважати фундаментальні права на свободу зібрань і висловлення поглядів, припинити арешти протестувальників та відпустити свавільно затриманих", – йдеться у заяві.

"Також висловлюємо жаль щодо все більш агресивної кампанії проти ЄС, включно з випадами, спрямованими особисто на послів ЄС і країн-членів, європейських політиків та окремі країни ЄС", – додають євродепутати.

Також вони засудили погрози "Грузинської мрії" заборонити діяльність опозиційних партій і наголосили, що це позначило би крок Грузії до авторитаризму.

"Повторюємо наш заклик до ЄС і країн-членів щодо негайних дій та запровадження персональних санкцій проти ключових політичних лідерів "Грузинської мрії" та посадовців, відповідальних за відкат демократії, фальсифікації на виборах, порушення прав людини та переслідування політичних опонентів та активістів, зокрема Бідзіни Іванішвілі та Іраклія Кобахідзе", – додають у заяві.

Нагадаємо, у листопаді Рада ЄС затвердить нові правила позбавлення безвізу з Євросоюзом.

